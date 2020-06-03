Нью-Йорк во власти мародеров: приезжают на машинах и "выносят" магазины

В Соединенных Штатах продолжаются протесты и беспорядки, а мародеры используют сложившуюся ситуацию для разграбления магазинов. Так в сети появились видео, как мародеры бесчинствуют в Нью-Йорке.

Мародеры в Нью-Йорке. Источник: twitter.com/NBCproducer/

На кадрах видно, как преступники выносят из магазинов коробки с товарами, некоторые загружают украденное в автомобили.

Мародеры в Нью-Йорке. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

Один из жителей Нью-Йорка с ником Денис Самсебесказал пишет в Facebook, что есть несколько категорий "лутеров", которые по ночам грабят город.

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Первые организованные. У них есть разведка, наблюдатели, силовики и водители. Разведчики приезжают к точке первыми. Потом за ними подтягиваются наблюдатели, которые стоят на удалении и следят за прибытием полиции. Потом приезжают водители с силовиками на машинах с "левыми" номерами, чтобы их потом не отследили. Разведчики намечают цель, а силовики ломают и бьют витрины, выносят все содержимое и грузят в машины.

Если приезжает полиция, разведчики тут же сообщают об этом остальным и все убегают. Когда копы уезжают, преступники продолжают грабеж.

Вторые ходоки. Они просто перемещаются группами разного размера (от 3-5 человек до нескольких десятков) и нападают на все, что подвернется под руку. Они часто идут следом за радикалами у которых нет цели грабить, но есть цель создавать хаос. Часто приезжают из других штатов и "нарезают круги по районам с целью присоединится к начавшемуся грабежу".

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Третьи адреналинщики, которым просто нравится происходящее, и они тоже не прочь поживиться. Они вообще никак не организованы и просто ходят по городу собираясь в большие толпы и всегда "готовы присоединиться к любому кипишу, будь то поджег машин, нападение на копов или грабеж магазинов".

"Все три категории не имеют никакого отношения к протестующим и просто прикрываются ими в целях наживы, оправдывая свои действия якобы справедливостью и возмездием. По сути, они обычные преступники выдающие себя за идейных борцов", - пишет Денис Самсебесказал.

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Напомним, массовые протесты и беспорядки в США вспыхнули после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Из-за беспорядков во многих городах введен комендантский час. По данным Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

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