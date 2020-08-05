Нью-Йорк залило, миллионы людей без света: фото и видео урагана "Исайя" в США

Ураган ослаб до тропического шторма и продолжает двигаться вдоль восточного побережья США в сторону Канады

На США, как и ожидалось, обрушился ураган "Исайя", уже успев отнять жизни американцев.

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Как сообщает NBC, непогода затронула все восточное побережье США от Северной Каролины до Нью-Джерси.

Жертвами ливней и шквальных ветров уже стали не менее шести человек: двое в Северной Каролине, которая первой столкнулась с непогодой еще 3 августа, и по одному в штатах, Делавэр, Пенсильвания, Мэриленд и Нью-Йорк.

Кроме того, стихия оставила без электричества около 3 млн жителей девяти восточных штатов. Почти половина всех обрывов (1,3 млн) пришлась на штат Нью-Джерси.

В некоторых штатах реки вышли из берегов, но больше всего разрушений наделали торнадо, которые образовались на пути следования урагана.

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Не обошло стороной и многомиллионный Нью-Йорк:

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К настоящему моменту ураган ослаб до тропического шторма.

Как уже сообщалось, ранее "Исайя" прошелся по Доминиканской республике, Пуэрто-Рико и Гаити, а после США может достичь Канады. Шторм уверенно движется на север со скоростью около 6 м/с.

Напомним, что совсем недавно Соединенные Штаты столкнулись с другим ураганом – "Ханной", из-за которого в Техасе даже была объявлена чрезвычайная ситуация.

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