"Оба – такие "пацаны": Пономарев рассказал, как Трамп "заигрывает" с Путиным

Сегодня, 23:28

Трамп гораздо более строгий политик в отношении России, чем Обама

фото GETTY
фото GETTY

Результат состоявшихся в США промежуточных выборов  является положительными.

Об этом бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал в интервью "Радио Свобода"

По его словам, никаких изменений во внешней политике США не будет наблюдаться. Она будет такой же твердой, как и последние два года. По вопросам войны и мира, по Украине и России будет сохраняться такой же. Будет сохраняться консенсус. Никто на этом спекулировать не будет. Национальные интересы США в том, чтобы Украину поддерживать. А то, что игра на других полянах и на других досках – конечно, это будет. Но не ценой Украины.

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"Обама очень многим людям нравился, но во внешней политике – слабый политик. Трамп ведет гораздо более строгую политику. Его можно не любить, эстетически не воспринимать, с Путиным заигрывает, потому что оба – такие "пацаны", но важен результат. А результат гораздо строже и последовательнее. И Европа гораздо дружелюбнее обращается с Путиным, чем США", – отметил Пономарев.

Отметим, во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.

По предварительным данным, Демократическая партия США впервые за восемь лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате. Американский лидер Дональд Трамп признал поражение республиканцев и уже поздравил демократов с победой.

Выборы в США уже прокоментировал и президент Украины Петр Порошенко. Он отметил важность поддержки Украины двух партий и не стал делать акцент на демократах или республиканцах.
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