Обама прокомментировал выбор Байденом будущего вице-президента

Она посвятила всю свою политическую карьеру защите конституции и отстаиванию интересов людей

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис более чем квалифицирована для исполнения обязанностей вице-президента США в случае победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в ноябре. Такое мнение высказал в Twitter бывший глава государства Барак Обама.

I’ve known Senator @KamalaHarris for a long time. She is more than prepared for the job. She’s spent her career defending our Constitution and fighting for folks who need a fair shake. This is a good day for our country. Now let’s go win this thing. pic.twitter.com/duJhFhWp6g — Barack Obama (@BarackObama) August 11, 2020

Реклама

"Я знаю сенатора Камалу Харрис давно. Она более чем подготовлена для этой должности. Она посвятила всю свою политическую карьеру защите нашей конституции и отстаиванию интересов людей, которым нужны равные с другими возможности", — написал Обама.

Он назвал вторник, когда Байден выбрал Харрис своим кандидатом на пост вице-президента, "хорошим днем для страны". "А теперь давайте победим", — призвал 44-й президент США, имея в виду предстоящие 3 ноября выборы.

Ранее во вторник бывший вице-президент США Джо Байден, который является наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства в Соединенных Штатах, сообщил в "Твиттере", что выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Он напомнил, что Харрис тесно взаимодействовала с его сыном Бо, когда занимала пост генпрокурора Калифорнии.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года она объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы.

Реклама

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа. Он пройдет в дистанционном формате в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама