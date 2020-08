Обама прокомментировал выбор Байденом будущего вице-президента

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис более чем квалифицирована для исполнения обязанностей вице-президента США в случае победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в ноябре. Такое мнение высказал в Twitter бывший глава государства Барак Обама.

I’ve known Senator @KamalaHarris for a long time. She is more than prepared for the job. She’s spent her career defending our Constitution and fighting for folks who need a fair shake. This is a good day for our country. Now let’s go win this thing. pic.twitter.com/duJhFhWp6g