Обама раскритиковал решение Трампа по Ирану

Экс-президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

"Я уверен, что решение поставить СВПД под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана – это серьезная ошибка. Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении Обамы на странице в Facebook.

По словам экс-президента США, мнение о том, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе работает "разделяют европейские союзники, независимые эксперты и действующий глава Минобороны США".

Он отметил, что СВПД является примером достижений дипломатии.

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"СВПД – это образец того, чего может достичь дипломатия. Его режим инспекций и верификации – это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР. Именно поэтому сегодняшнее заявление является ошибочным", – заявил Обама.

Он также отметил, что выход из ядерной сделки "может представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки".

"Это может придать смелости и без того опасному режиму; угрожать нашим друзьям разрушениями; представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки; и спровоцировать гонку вооружений в самом опасном регионе мира. Если ограничения на ядерную программу Ирана в рамках СВПД будут утрачены, то мы можем ускорить тот день, когда столкнемся с выбором: жить с этой угрозой или воевать, чтобы предотвратить ее", - написал экс-президент.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.