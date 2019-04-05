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Обама сообщил, что ухода президентского поста президента не знал, як приготовить кофе

Сегодня, 02:53

Обама научился готовить кофе после ухода президентского поста президента

Фото: Pixabay
Обама сообщил, что ухода президентского поста президента не знал, як приготовить кофе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4de/b7a/5ca4deb7a1da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4de/b7a/5ca4deb7a1da1.jpg США Обама научился готовить кофе после ухода президентского поста президента

Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.

"Я должен был сам себе готовить кофе. Я вообще не знал, как работает кофейная машина", — отметил Обама. Первый приготовленный им самим после ухода с высшего государственного поста в США кофе получился невкусным, признал Обама.

Касаясь президентства, он сравнил главу Белого дома с капитаном большого корабля. "Можно не крутить руль, и внезапно он поворачивает в обратную сторону", — заметил Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год.

В пятницу у него в Берлине запланирована встреча с, как он сам выразился, "подругой" — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

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Тег США, президент, Обама

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ТАСС

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