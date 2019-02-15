Обход санкций США против Ирана: Вашингтон выступил с предупреждением
В Госдепе сообщили, что страны ЕС не должны одобрять внешнюю политику Ирана
Вашингтон введет санкции против любых юридических и физических лиц, в том числе из Европейского Союза (ЕС), которые нарушают введенные санкции против Тегерана.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук в ответ на вопрос о реакции Вашингтона на разработку европейского механизма по защите от санкций США при сотрудничестве с Ираном.
"Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую запрещенную санкциями деятельность… Мы не видим какой-либо потребности для компаний в создании механизмов по обходу американских санкций", – сказал он.
Хук также добавил, что страны ЕС "не должны одобрять внешнюю политику Ирана, не должны принимать ее как нормальный порядок вещей на Ближнем Востоке".
Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, после чего были восстановлены санкции против Тегерана.
В январе Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске специального механизма транзакций с Ираном. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала ядерное соглашение с Тегераном ключевым элементом безопасности в регионе. По ее словам, у соглашения "есть экономический компонент" и этот "механизм позволит продолжать законную торговлю с Ираном".
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