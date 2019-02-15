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Обход санкций США против Ирана: Вашингтон выступил с предупреждением

Сегодня, 13:00

В Госдепе сообщили, что страны ЕС не должны одобрять внешнюю политику Ирана

Фото: Getty Images
Обход санкций США против Ирана: Вашингтон выступил с предупреждением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg США В Госдепе сообщили, что страны ЕС не должны одобрять внешнюю политику Ирана

Вашингтон введет санкции против любых юридических и физических лиц, в том числе из Европейского Союза (ЕС), которые нарушают введенные санкции против Тегерана.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук в ответ на вопрос о реакции Вашингтона на разработку европейского механизма по защите от санкций США при сотрудничестве с Ираном.

"Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую запрещенную санкциями деятельность… Мы не видим какой-либо потребности для компаний в создании механизмов по обходу американских санкций", – сказал он.

Хук также добавил, что страны ЕС "не должны одобрять внешнюю политику Ирана, не должны принимать ее как нормальный порядок вещей на Ближнем Востоке".

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, после чего были восстановлены санкции против Тегерана.

В январе Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске специального механизма транзакций с Ираном. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала ядерное соглашение с Тегераном ключевым элементом безопасности в регионе. По ее словам, у соглашения "есть экономический компонент" и этот "механизм позволит продолжать законную торговлю с Ираном".

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Тег Иран, США, Евросоюз, санкции

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Источник:

Интерфакс

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