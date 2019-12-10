Оборонный бюджет США на 2020 год: Украина может рассчитывать на 300 млн долларов

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей.

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере 250 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

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Как сообщали новости "Сегодня", госсекретарь Майк Помпео называл приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

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Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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