Обострение на Ближнем Востоке: США и Ирак провели переговоры

Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с ИГИЛ

/ Фото: Reuters

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с иракским президентом Бархамом Салехом подчеркнул важность действий международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с Вашингтоном для обеспечения независимости и сохранения суверенитета Ирака. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь (США Майкл) Помпео и президент (Ирака Бархам) Салех согласились с необходимостью снижения напряженности в (ближневосточном) регионе, - говорится в тексте сообщения. – Госсекретарь вновь подтвердил важную роль международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в развитии суверенного, независимого и процветающего Ирака".

Ранее сообщалось, что американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", – сказал Трамп, предупредив, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

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Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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