Обострение на Ближнем Востоке: США и Ирак провели переговоры

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с иракским президентом Бархамом Салехом подчеркнул важность действий международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с Вашингтоном для обеспечения независимости и сохранения суверенитета Ирака. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
"Госсекретарь (США Майкл) Помпео и президент (Ирака Бархам) Салех согласились с необходимостью снижения напряженности в (ближневосточном) регионе, - говорится в тексте сообщения. – Госсекретарь вновь подтвердил важную роль международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в развитии суверенного, независимого и процветающего Ирака".
Ранее сообщалось, что американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны.
"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", – сказал Трамп, предупредив, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.
Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.
Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.
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