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Обострение с Ираном: в США рассказали, как будут сдерживать Тегеран

15 марта, 01:23

Денис Беспалов

В зоне Персидского залива будут находиться две авианосные ударные группы

Власти США приняли решение на данном этапе оставить в зоне Персидского залива две авианосные ударные группы на случай обострения отношений с Ираном. Об этом сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Я попросил, а министр обороны (США Марк Эспер) одобрил мой запрос о продолжении деятельности в указанном районе двух авианосных ударных групп", – проинформировал Маккензи.

Он отказался уточнить, как долго они будут находиться в регионе, однако пояснил, что речь идет об авианосцах "Дуайт Эйзенхауэр" и "Гарри Трумэн".

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В среду, 11 марта, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи в Ираке погибли два американских военнослужащих и британка-военврач, 14 человек пострадали.

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В четверг, 12 марта, США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной. В заявлении пресс-службы Пентагона говорилось, что удары носили "пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции".

Обострение между США и Ираном началось после операции американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака ("Аль Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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Иран США Персидский залив

Источник: ТАСС

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