Обойдутся: США планируют добывать ресурсы на Луне без помощи России

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Вашингтон, который назвал новую лунную программу в честь древнегреческой богини, готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому он планирует подключить ряд государств-партнеров, но в число которых не будет входить Россия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

Договор должен получить название Artemis Accords в честь американской лунной программы Artemis. Он будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости". В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над ресурсами.

Проект пока не был представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель американская администрация планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Но РФ на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское оборонное ведомство, обеспокоено угрожающими маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к лунному проекту России.

Пока речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне. Мол, это не какие-то территориальные претензии. "Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", — заявил источник.

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Ранее NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них — Artemis 1 — предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Ранее сообщалось, что лунная станция Gateway будет искать угрозу радиации в космосе.

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