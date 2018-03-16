Обрушение моста в США: под обломками оказались машины с людьми
Спасатели Майами рассказали детали инцидента
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
Несколько человек погибли, многие травмированы вследствие обрушения нового пешеходного моста в Майами, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря дорожной полиции Флориды.
Очевидцы рассказали, что под обломками оказались пять или шесть автомобилей. Люди, находившиеся в них, не подавали признаков жизни.
Мост был торжественно открыт 10 марта. власти утверждали, что он сможет выдержать удар стихии, подобный урагану пятой категории, и рассчитан на 100 лет службы, отмечает телеканал.
Спасательная служба Майами информирует в Twitter о "многих пострадавших", их точное количество обещают обнародовать позже.
"Потрясены и полны скорби в связи с трагическими событиями на пешеходном мосту. Мы по-прежнему вовлечены в операцию по спасению людей", – сообщила пресс-служба вуза в Facebook.
Ранее в Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста.Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио. Все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.
А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей, которые в момент обрушения находились на нем. Сообщается, что по меньшей мере 72 человека получили ранения.
Также в сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.