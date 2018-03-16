Обрушение моста в США: под обломками оказались машины с людьми

Несколько человек погибли, многие травмированы вследствие обрушения нового пешеходного моста в Майами, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря дорожной полиции Флориды.

Очевидцы рассказали, что под обломками оказались пять или шесть автомобилей. Люди, находившиеся в них, не подавали признаков жизни.

Мост был торжественно открыт 10 марта. власти утверждали, что он сможет выдержать удар стихии, подобный урагану пятой категории, и рассчитан на 100 лет службы, отмечает телеканал.

Публикация от Ricardo Dejo (@ricky_ricon_riquisimo) Мар 15, 2018 в 11:05 PDT

Спасательная служба Майами информирует в Twitter о "многих пострадавших", их точное количество обещают обнародовать позже.

"Потрясены и полны скорби в связи с трагическими событиями на пешеходном мосту. Мы по-прежнему вовлечены в операцию по спасению людей", – сообщила пресс-служба вуза в Facebook.

Ранее в Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста.Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио. Все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей, которые в момент обрушения находились на нем. Сообщается, что по меньшей мере 72 человека получили ранения.

Также в сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.