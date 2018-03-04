Общение с психом опасно: Трамп рассказал, будет ли встреча с Ким Чен Ыном

Сегодня, 11:00

Разговор между лидерами США и КНДР давно назрел, но у трампа свое мнение на этот счет

Ким Чен Ын и Трамп. Фото: Соцсети
Ким Чен Ын и Трамп. Фото: Соцсети

США готовы к переговорам с Северной Кореей, а вот сам американский президент не готов встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом он сказал на пресс-ужине в Белом доме представителям СМИ, сообщает Reuters.

По его словам, ему на днях позвонили из КНДР и предложили обсудить насущные вопросы.

"Я ответил: так мы тоже хотим поговорить, но вы сперва уберите ядерное оружие", – сказал Дональд Трамп.

В то жен время американский лидер не исключил возможности переговоров между США и КНДР, однако напрямую с северокорейским коллегой говорить не намерен.

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"Пока общение с психом остается рискованным предприятием, это его проблема, не моя", – подчеркнул президент США.

Отметим, что Трамп говорил о возможной встрече с главой КНДР на ежегодном ужине элитарного клуба вашингтонских журналистов Гридирон, который предполагает юмористические выступления. Поэтому не ясно, что было шуткой в его словах, а что говорил всерьез.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу со США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.
США, переговоры, встреча, КНДР, Ким Чен Ын
Источник:

"Сегодня"

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