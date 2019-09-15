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Обвал пляжного дома в США: пострадали 22 человека

15 сентября, 15:41

Инцидент произошел на пляже в штате Нью-Джерси

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Depositphotos

В американском штате Нью-Джерси вечером 14 сентября произошел обвал дома на пляже в городе Уайлдвуд, в результате пострадали 22 человека.

Всех пострадавших, кроме одного, госпитализировали в региональный центр в Кейп-Мэй. 11 из них после оказания медицинской помощи выписали домой, среди них трое детей, сообщает CNN.

Еще один пострадавший вертолетом был доставлен в травматологический центр, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По словам очевидцев, дом разрушился в результате взрыва во время ремонтных работ.

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Уайлдвуд – город с населением около пяти тысяч человек, расположенный на побережье Атлантического океана.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что один человек погиб и 77 пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Также стоит напомнить, что во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина, их госпитализировали. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, когда произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома в Днепре на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита , заблокировав при этом вход в помещение.

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США обвал пляж нью-джерси

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