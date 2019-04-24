Обвинение в деле "российской шпионки" Бутиной не возражает против отсрочки в вынесении приговора

Ранее адвокаты Бутиной попросили суд исключить из дела экспертную оценку экс-работника ФБР

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Прокуратура США настаивает на рассмотрении в ходе судебного процесса над россиянкой Марией Бутиной экспертной оценки и показаний бывшего сотрудника Федерального бюро расследований Роберта Андерсона и в связи с этим не возражает против отсрочки в вынесении приговора. Соответствующая позиция обвинения изложена в документе, с которым корр.

"Вместо того, чтобы просто выдвигать свою собственную альтернативную интерпретацию действий обвиняемой, правительство решило предоставить суду информацию от эксперта, который может объяснить, какую пользу действия Бутиной могли принести иностранному государству, такому как Российская Федерация", — пояснила свою позицию прокуратура. "Суд может и должен рассмотреть эти показания в общем контексте с другими доказательствами по делу, чтобы дать оценку природе правонарушения и того, насколько оно было серьезно", — заявила прокуратура.

"Ходатайство защиты должно быть отклонено", — считает сторона обвинения. "У правительства нет возражений против того, чтобы отложить вынесение приговора, чтобы у защиты было дополнительное время сформулировать свой ответ", — подчеркивается в документе.

Ранее адвокаты Бутиной попросили суд исключить из дела экспертную оценку и показания экс-работника ФБР, утверждавшего, что Бутина действовала "от лица российских властей". По их словам, в этих материалах, составленных "в последнюю минуту", содержится "совершенна новая теория шпионской деятельности, которая никогда не выдвигалась в качестве обвинения, никогда не пояснялась жюри присяжных, никогда не предавалась гласности и даже никогда не обсуждалась напрямую с Марией". По мнению адвокатов, рекомендация прокуратуры приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключениям основывается именно на этой неверной теории. В случае отказа в ходатайстве защита возражала "против любой задержки в вынесении приговора", оглашение которого запланировано на пятницу, 26 апреля.

Ранее американская прокуратура порекомендовала суду приговорить россиянку к 18 месяцам тюремного заключения. В свою очередь защита Бутиной настаивала на вынесении ей приговора к сроку заключения, не превышающему уже отбытый. Теперь окончательное решение будет зависеть от председательствующей на процессе судьи Тани Чаткэн. Вынесение приговора Бутиной, которая находится в заключении уже 9 месяцев, назначено на 26 апреля.

Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией.

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу

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