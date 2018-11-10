Объяснены загадочные взрывы морских мин США

Сегодня, 06:03

В 1972 году ВМС США провели операцию "Карманные деньги", в рамках которой были заминированы несколько стратегических северовьетнамских портов

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Ученые Колорадского университета в Боулдере и Национального центра атмосферных исследований США доказали, что причиной спонтанных взрывов морских мин во время войны во Вьетнаме была геомагнитная буря. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В 1972 году ВМС США провели операцию "Карманные деньги", в рамках которой были заминированы несколько стратегических северовьетнамских портов. 4 августа члены экипажа самолета в составе Оперативной группы 77 заметили взрывы к югу от Хайфона. Всего за 30 секунд было зафиксировано 20-30 взрывов, также наблюдались 25-30 участков мутной воды, что указывает на то, что взрывов было больше. Как свидетельствуют рассекреченные документы ВМС, должностные лица США почти сразу же начали рассматривать версию о влиянии экстремальной солнечной активности. Однако было неизвестно, мог ли этот фактор действительно воздействовать на мины.

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Согласно выводам ученых, одной из причин внезапной детонации было то, что мины были магнитными, то есть они реагировали на магнитные поля цели. В период со 2-го по 4-ое августа в области MR 11976, где была расположена группа солнечных пятен, произошла серия вспышек и корональных выбросов массы, которые достигли Земли за 14,6 часа. В результате возникли сбои не только в минах, но в электроснабжении и телеграфных линиях.

Напомним, в Минобороны показали интерактивную карту заминированного Донбасса. На карте можно узнать, в какой взрывоопасный предмет находится в определенном месте.

Как сообщалось, в Ягорлыцком заливе взорвали тысячи снарядов. Спасатели закончили разминировать судно с боеприпасами, которое лежало в заливе еще со времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что туристка из США нашла в горах мину и случайно привезла ее в Вену.
взрывы, мины, ВМС США
Источник:

Lenta.ru

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