Очень содержательно: Трамп прокомментировал сорвавшийся саммит с Ким Чен Ыном
Несмотря на срыв переговоров, американский президент считает, что его отношения с северокорейским лидером остаются хорошими
Несмотря на преждевременное завершение и отсутствие каких-либо подписанных документов по итогу, президент США Дональд Трамп считает, что саммит во вьетнамской столице, в котором принимал участие лидер Северной Кореи, прошел содержательно.
"Чудесно вернуться домой из Вьетнама, этого прекрасного места. У нас прошли очень содержательные переговоры с Ким Чен Ыном: мы знаем, чего они хотят, а они знают, что мы должны получить. Очень хорошие отношения! Посмотрим, к чему это приведет", – написал американский лидер.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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