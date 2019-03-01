Очень содержательно: Трамп прокомментировал сорвавшийся саммит с Ким Чен Ыном

Несмотря на срыв переговоров, американский президент считает, что его отношения с северокорейским лидером остаются хорошими

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP

Очень содержательно: Трамп прокомментировал сорвавшийся саммит с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/932/532/5c7932532e665.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/932/532/5c7932532e665.jpg 2019-03-01T15:26:32+02:00 США Несмотря на срыв переговоров, американский президент считает, что его отношения с северокорейским лидером остаются хорошими

Несмотря на преждевременное завершение и отсутствие каких-либо подписанных документов по итогу, президент США Дональд Трамп считает, что саммит во вьетнамской столице, в котором принимал участие лидер Северной Кореи, прошел содержательно.

"Чудесно вернуться домой из Вьетнама, этого прекрасного места. У нас прошли очень содержательные переговоры с Ким Чен Ыном: мы знаем, чего они хотят, а они знают, что мы должны получить. Очень хорошие отношения! Посмотрим, к чему это приведет", – написал американский лидер.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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