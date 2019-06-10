Один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить

Фото: twitter.com/PaulKadak

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building – 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

Об этом сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN. СМИ сообщают о гибели пилота вертолета.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей. Речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости из-за дождя.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп оповещен об инциденте.

NEW: The pilot has been killed after a chopper crash landed on the top of a Midtown Manhattan building. It is unclear if there are any other casualties. https://t.co/koKWDnOfy8pic.twitter.com/6Wyra3cSW5 — CBS News (@CBSNews) June 10, 2019

На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция. Также сейчас не известно, сколько всего человек находились на борту вертолета.

Здание находится неподалеку от площади Таймс-сквер и южной оконечности Центрального парка.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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