Один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building – 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

Об этом сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN. СМИ сообщают о гибели пилота вертолета.

Breaking: at least 1 person killed after helicopter makes hard landing on top of #Manhattan skyscraper, near #NY ’s #TimesSquare . Latest in #7News & @sunriseon7 pic.twitter.com/jGh5zhlK8f

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей. Речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости из-за дождя.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп оповещен об инциденте.

NEW: The pilot has been killed after a chopper crash landed on the top of a Midtown Manhattan building. It is unclear if there are any other casualties. https://t.co/koKWDnOfy8pic.twitter.com/6Wyra3cSW5