Один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке
На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить
Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета на крышу Manhattan Midown Building – 54-этажного здания в нью-йоркском районе Манхэттен.
Об этом сообщает со ссылкой на городскую спасательную службу американский телеканал CNN. СМИ сообщают о гибели пилота вертолета.
Breaking: at least 1 person killed after helicopter makes hard landing on top of #Manhattan skyscraper, near #NY’s #TimesSquare. Latest in #7News & @sunriseon7pic.twitter.com/jGh5zhlK8f— Paul Kadak (@PaulKadak) June 10, 2019
На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания эвакуируют людей. Речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building в условиях плохой видимости из-за дождя.
По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп оповещен об инциденте.
NEW: The pilot has been killed after a chopper crash landed on the top of a Midtown Manhattan building. It is unclear if there are any other casualties. https://t.co/koKWDnOfy8pic.twitter.com/6Wyra3cSW5— CBS News (@CBSNews) June 10, 2019
На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция. Также сейчас не известно, сколько всего человек находились на борту вертолета.
Здание находится неподалеку от площади Таймс-сквер и южной оконечности Центрального парка.
Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
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