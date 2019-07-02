Один из богатейших людей в мире отдаст 3,6 млрд долларов на благотворительность

Уоррен Баффет решил распределить акции своего холдинга между пятью фондами

Уоррен Баффет. Фото: AFP

88-летний американский мультимиллиардер и третий по богатству человек в мире Уоррен Баффет перечислит 3,6 миллиарда долларов на счета различных благотворительных фондов, включая фонд имени его покойной супруги и его сына.

Акции его холдинга Berkshire Hathaway на такую сумму получат Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation и NoVo Foundation, сообщили на сайте холдинга.

В 2006 году Баффетт пообещал передать указанным фондам 85% своего капитала. Любопытно, что на тот момент его состояние оценивалось в 44 млрд долларов, но сейчас – уже в 89,9 млрд.

С учетом нынешнего совокупная сумма пожертвований филантропа составила 34 млрд.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon. При этом сам Баффетт назвал себя "идиотом" за отказ ранее покупать акции компании.

Мы также писали, что Уоррен Баффетт неоднократно критиковал биткоин, называя криптовалюту иллюзией без уникальной ценности, а сам биткоин – инструментом для азартных игр. Также инвестор уверен, что биткоин имеет очень ограниченное применение, которое связано с мошенническими схемами.

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