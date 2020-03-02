Один из лидеров президентской гонки в США снялся с выборов

Победивший на кокусах Демократической партии в штате Айова Пит Буттеджич принял решение покинуть гонку за право представлять свою политсилу на президентских выборах этой осенью.
Как пишет New York Times, об этом экс-мэр американского Саут-Бенда в штате Индиана заявил, выступая 1 марта в собственном городе после сокрушительного поражения на праймериз в Южной Каролине, где он занял лишь четвертое место с 8,2% поддержки.
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Отмечается, что низкая поддержка первого открытого кандидата-гея среди чернокожего населения стала сигналом о его неспособности создать широкую коалицию избирателей.
Любопытно, что он не стал дожидаться так называемого "супервторника" – 3 марта 15 штатов и территорий США распределят примерно треть своих делегатов, фактически определив лидеров избирательной гонки.
Эксперты видят в этом шанс для экс-вице-президента Джо Байдена сократить отставание от сенатора Берни Сандерса, который является лидером гонки. К слову, Буттеджич уверенно занимал третье место.
Поддержит ли он кого-либо из своих бывших соперников открыто, пока что неизвестно.
Стоит отметить, что после праймериз в Южной Каролине из выборов вышел и миллиардер Том Стейер.
Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США" .
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