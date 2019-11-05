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С торпедами наготове: США следят за Россией в Средиземном море

5 ноября, 14:41

Пентагон направил в Восточное Средиземноморье атомную субмарину, чтобы компенсировать наращивание Россией сил в Сирии

/ Фото: Flickr

США внимательно наблюдают за действиями российских военных в Восточном Средиземноморье.

Об этом телеканалу ABC заявил заместитель командующего 6-го оперативного флота ВМС США контр-адмирал Уильям Хьюстон, отметив, что слежение выполняет атомная подлодка USS Florida, которая находится в регионе с секретным заданием.

"Мы следим за ними очень, очень внимательно... Мы следим за ними каждый день. Мы направили подводную лодку непосредственно в восточную часть Средиземноморья, чтобы компенсировать наращивание российских сил в Сирии", – добавил Хьюстон.

По словам американского контр-адмирала, "русские очень активны, и мы активны с ними".

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Кроме того, капитан субмарины Сет Бертон утверждает, что одна из восьми торпед подлодки всегда находится в торпедном аппарате и готова к выстрелу.

USS Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk (дальность полета – 1,6 тыс. км) и является одной из четырех американских субмарин класса Ohio, которые переоборудовали из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет.

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Также на подлодке размещается отряд морского спецназа, для высадки которого предназначен специальный подводный аппарат.

USS Florida вышла на очередное патрулирование в акваторию Восточного Средиземноморья после пополнения запасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Напомним, что 2 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик" в Баренцевом море погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.

Также сообщалось, что в состав Военно-морских сил США вошла новая ударная атомная подводная лодка USS South Dakota со специальным звукопоглощающим покрытием корпуса и малошумным двигателем. Ее стоимость оценивается примерно в 2,7 млрд долларов.

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