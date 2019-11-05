С торпедами наготове: США следят за Россией в Средиземном море

Пентагон направил в Восточное Средиземноморье атомную субмарину, чтобы компенсировать наращивание Россией сил в Сирии

/ Фото: Flickr

США внимательно наблюдают за действиями российских военных в Восточном Средиземноморье.

Об этом телеканалу ABC заявил заместитель командующего 6-го оперативного флота ВМС США контр-адмирал Уильям Хьюстон, отметив, что слежение выполняет атомная подлодка USS Florida, которая находится в регионе с секретным заданием.

"Мы следим за ними очень, очень внимательно... Мы следим за ними каждый день. Мы направили подводную лодку непосредственно в восточную часть Средиземноморья, чтобы компенсировать наращивание российских сил в Сирии", – добавил Хьюстон.

По словам американского контр-адмирала, "русские очень активны, и мы активны с ними".

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Кроме того, капитан субмарины Сет Бертон утверждает, что одна из восьми торпед подлодки всегда находится в торпедном аппарате и готова к выстрелу.

USS Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk (дальность полета – 1,6 тыс. км) и является одной из четырех американских субмарин класса Ohio, которые переоборудовали из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет.

Также на подлодке размещается отряд морского спецназа, для высадки которого предназначен специальный подводный аппарат.

USS Florida вышла на очередное патрулирование в акваторию Восточного Средиземноморья после пополнения запасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Напомним, что 2 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик" в Баренцевом море погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.

Также сообщалось, что в состав Военно-морских сил США вошла новая ударная атомная подводная лодка USS South Dakota со специальным звукопоглощающим покрытием корпуса и малошумным двигателем. Ее стоимость оценивается примерно в 2,7 млрд долларов.

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