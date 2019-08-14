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Одно из крупнейших новостных агентств переименовало Киев

Сегодня, 19:33

Associated Press присоединилось к онлайн-кампании #CorrectUA, начатую украинским МИД 

/ Фото: Flickr

Вслед за британским изданием The Guardian, которое ранее решило указывать столицу Украины как Kyiv, а не Kiev, аналогичное решение приняло и новостное агентство The Associated Press.

Таким образом, одно из крупнейших в мире информационных изданий решило присоединиться к онлайн-кампании украинского МИД #CorrectUA.

"AP изменила свой стиль написания столицы Украины на Kyiv", – сообщили на странице издания в Twitter.

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Такую инициативу в редакции объяснили тем, что именно такую транслитерацию на английском предпочитает украинская власть, а также ростом количества ее использований.

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В то же время, блюдо "котлета по-киевски" в англоязычных статьях будет и дальше именоваться "chicken Kiev".

Напомним, что ранее в этой кампании присоединились также более полусотни аэропортов в различных частях мира. Одним из последних Киев "украинизировал" аэропорт швейцарской Женевы.

Помимо того, после обращения посла Украины в США Валерия Чалого американский Совет по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

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Киев переименование украинизация Associated Press

Источник: Сегодня

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