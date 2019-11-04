Официально: США начали выход из Парижского соглашения по климату

/ Фото: AFP

США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"США начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление о выходе в ООН, — отмечается в тексте. — Выход будет завершен через год после направления уведомления".

"Президент США Дональд Трамп еще 1 июня 2017 года заявил о решении выйти из договора, поскольку он возлагал непрозрачные экономические обязательства на американских рабочих, бизнес и налогоплательщиков, — говорится в заявлении. — США сократили все типы выбросов. Результаты говорят сами за себя: вредные выбросы с 1970 по 2018 год сократились на 74%, а выбросы парниковых газов с 2005 по 2017 год упали на 13%".

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По словам Помпео, подход США включает учет глобальной энергии и использование всех энергетических ресурсов, эффективных технологий, полезных ископаемых, атомной энергетики и возобновляемой энергии. "В рамках международных обсуждений мы продолжим предлагать реалистичную и прагматичную модель, основанную на достижении реальных результатов, инноваций и лидирующей роли открытых рынков для большего процветания, — отметил госсекретарь. — Мы продолжим работу с нашими глобальными партнерами для наращивания устойчивости влиянию изменения климата и готовности реагирования на природные бедствия. Продолжим, как и раньше, исследовать, реформировать и развивать нашу экономику одновременно с сокращением выбросов и предлагая помощь нашим друзьям и партнерам в мире".

Напомним, в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Добавим, что на саммите G7 генсек ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю.

Видео: Reuters

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