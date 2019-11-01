Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Огонь уничтожает все на своем пути: видео из сгорающей Калифорнии

1 ноября, 19:13

В одном из самых богатых штатов продолжается эвакуация

В охваченной масштабными лесными пожарами Калифорнии снова эвакуируют людей.

Потушить огонь спасателям мешает сильный ветер. Пламя уничтожает все на своем пути. В городке Санта-Анна загорелись дома. Почти 7,5 тысяч местных жителей срочно вывезли в безопасные районы.

По всему югу одного из самых богатых штатов Америки объявлен самый высокий, красный, уровень опасности. Ущерб, который нанесла огненная стихия, пока еще даже не подсчитывали.

Реклама

Из-за чрезвычайной ситуации были отменены занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В тренде
Слышал "голоса" в голове: в России психбольной алкоголик зарезал ребенка в детсаду, подробности трагедии
Иллюстрация

В зоне эвакуации расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий. Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тысячам человек из районов, которые находятся в опасной близости к очагам пожаров. Без света в домах остались около миллиона калифорнийцев.

Настолько опасной ситуация еще не была никогда. И прогнозы метеорологов неутешительны. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о том, что ветер станет еще сильнее. Его скорость местами достигнет 100 км/ча

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США эвакуация огонь Калифорния пожары лесной пожар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША
Жених ушел из жизни после семи часов брака
Жених ушел из жизни после семи часов бракаFun
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ:
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"Fun
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИ
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИСША
Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец
Гигантскую рыбу размером с человека поймал американецFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...