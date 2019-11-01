Огонь уничтожает все на своем пути: видео из сгорающей Калифорнии

В охваченной масштабными лесными пожарами Калифорнии снова эвакуируют людей.

Потушить огонь спасателям мешает сильный ветер. Пламя уничтожает все на своем пути. В городке Санта-Анна загорелись дома. Почти 7,5 тысяч местных жителей срочно вывезли в безопасные районы.

По всему югу одного из самых богатых штатов Америки объявлен самый высокий, красный, уровень опасности. Ущерб, который нанесла огненная стихия, пока еще даже не подсчитывали.

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Из-за чрезвычайной ситуации были отменены занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В зоне эвакуации расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий. Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тысячам человек из районов, которые находятся в опасной близости к очагам пожаров. Без света в домах остались около миллиона калифорнийцев.

Настолько опасной ситуация еще не была никогда. И прогнозы метеорологов неутешительны. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о том, что ветер станет еще сильнее. Его скорость местами достигнет 100 км/ча

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