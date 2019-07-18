Огромная стая дельфинов окружила катер в Калифорнии: видео

Следовавшие на серфинг туристы не ожидали увидеть такое количество морских млекопитающих

Американцы стали очевидцами необыкновенного "дельфинового нашествия" около города Лагуна-Бич в Калифорнии, где ранее в этом месяце произошло мощнейшее землетрясение.

Снять огромную стаю морских млекопитающих на видео удалось американцу Чаку Паттерсону. Мужчина с друзьями плыл на катере к месту занятия серфингом, как вдруг компанию окружили дельфины.

Автор видео утверждает, что животных было больше сотни. Несмотря на такое колоссальное количество, дельфины никакой угрозы не представляли, а напротив – зарядили всех положительной энергетикой.

Напомним, в прошлом году команда французских ученых впервые попыталась измерить уровень счастья дельфинов. Тестирование было частью трехлетнего исследования психического состояния морских млекопитающих в неволе.

А несколько лет назад Индия стала первой страной, где признавшей уникальный интеллект и самоосмысление дельфинов, присвоив представителям этого отряда водных млекопитающих статус "личностей, не относящихся к человеческому роду". В связи с этим также были запрещены выступления с использованием дельфинов в дельфинариях, аквариумах и океанариумах.

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