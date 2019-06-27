Американцы сделали самый большой в мире хот-дог: побит рекорд

Огромную сосику еле дотянули до гриля

Рекордный хот-дог приготовили в США. Так оригинально в Нью-Йорке отметили годовщину создания этого уличного фаст-фуда.

В центре города установили огромный гриль и несколько часов собирали гиганта. Огромную полутораметровую сосиску для самого тяжелого в мире хот-дога трое поваров едва дотянули до гриля. Ее специально изготовили для установления мирового рекорда. Жарили хот-дог почти два часа.

"Мы хотим попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В этот день 152 года назад именно здесь, в Нью Йорке, Чарльз Фельтман приготовил и показал первый в мире хот-дог", – рассказал автор идеи Майкл Кинн.

Едва сосиска поджарилась, повара поместили ее в пухленькую булочку, приправили квашениной и горчицей. И поспешили взвесить гиганта. Он потянул почти на 30 кг.

А чтобы великан не испортился, его порезали на куски и продали по десять долларов за штуку. Средства передали негосударственной общественной организации, которая оказывает психологическую помощь ветеранам.

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