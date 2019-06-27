Американцы сделали самый большой в мире хот-дог: побит рекорд
Огромную сосику еле дотянули до гриля
Рекордный хот-дог приготовили в США. Так оригинально в Нью-Йорке отметили годовщину создания этого уличного фаст-фуда.
В центре города установили огромный гриль и несколько часов собирали гиганта. Огромную полутораметровую сосиску для самого тяжелого в мире хот-дога трое поваров едва дотянули до гриля. Ее специально изготовили для установления мирового рекорда. Жарили хот-дог почти два часа.
"Мы хотим попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В этот день 152 года назад именно здесь, в Нью Йорке, Чарльз Фельтман приготовил и показал первый в мире хот-дог", – рассказал автор идеи Майкл Кинн.
Едва сосиска поджарилась, повара поместили ее в пухленькую булочку, приправили квашениной и горчицей. И поспешили взвесить гиганта. Он потянул почти на 30 кг.
А чтобы великан не испортился, его порезали на куски и продали по десять долларов за штуку. Средства передали негосударственной общественной организации, которая оказывает психологическую помощь ветеранам.
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