"Охота на ведьм": Трамп отреагировал на решение суда по делу Манафорта

Президент США Дональд Трамп считает "очень печальным" вердикт по делу бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. При этом Трамп обратил внимание на то, что обвинения не связаны с приписываемым членам его избирательной кампании сговором с Россией.

"Это никак не связано с российским сговором. Охота на ведьм продолжается", – сказал Трамп и назвал Манафорта "хорошим человеком".

Ранее жюри присяжных в суде города Александрии в штат Вирджиния признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Они касаются нарушения налогового законодательства, нарушения банковского законодательства и сокрытия зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения.

Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам – в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы в Украине. В настоящее время жюри присяжных ведет дискуссию по поводу вердикта в отношении Манафорта. В Колумбии экс-помощника Трампа обвиняют в "сговоре против США", отмывании более 30 млн долларов, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

Ранее американские федеральные судебные власти решили взять Манафорта под стражу.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.