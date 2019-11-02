"Отключаюсь": Илон Маск высказался о популярной соцсети

Илон Маск / Фото: TechSpot

Американский миллиардер Илон Маск сомневается в полезности Twitter и пока не намерен им пользоваться. Об этом бизнесмен сообщил в критикуемой им же соцсети.

"Не уверен в пользе Twitter", — написал он.

Позже в другом сообщении он отметил: „Reddit (портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости, — Ред.) по-прежнему кажется хорошим".

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Далее Маск написал: "Отключаюсь".

Сообщения Маска в соцсетях не раз вызывали громкие скандалы, и даже привлекали внимание регулирующих органов. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь обратилась в суд из-за претензий к основателю Tesla Илону Маску. SEC обвиняет Маска в нарушении достигнутых ранее договоренностей. Претензии связаны с записью в Twitter, где говорится, что Tesla в 2019 году произведет около 500 тысяч электромобилей.

Кроме того, ранее Илон Маск высмеял в Twitter королеву Великобритании Елизавету II. Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала "Телепузики". В комментарии к записи Маск прикрепил коллаж из фотографий Елизаветы II в тех цветных нарядах, которые были у персонажей шоу.

Также напомним, что месяцем ранее Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship:

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