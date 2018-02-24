"Она не выглядит так уж плохо": Трамп пошутил на счет своей лысины

Перед началом выступления Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его, и заявил, что ему нравится, "как говорит этот парень"

Президент США Дональд Трамп выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне пошутил про свою залысину на затылке. Об этом сообщает CNN.

Перед началом выступления Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его, и заявил, что ему нравится, "как говорит этот парень". После этого он повернулся и продемонстрировал зрителям плешь на затылке.

"Я изо всех сил стараюсь скрыть эту залысину, ребята. Я правда стараюсь. Она не выглядит так уж плохо", − шутливо заявил Трамп.

President Trump on his hair: "I try like hell to hide that bald spot, folks" https://t.co/DW4Ap5BhST pic.twitter.com/BN0ufQz9bA — CNN Politics (@CNNPolitics) 23 февраля 2018 г.

Ранее журналистка Эшли Файнберг на своей странице в Twitter опубликовала фрагмент ролика, в котором у президента США Дональда Трампа неожиданно оголилась лысина во время подъема по трапу.

Инцидент произошел 2 февраля, когда Трамп вылетал во Флориду на выходные. К настоящему моменту ролик собрал более около 10 тысяч лайков.

Также в сети разгорелся ажиотаж вокруг одного из последних появлений президента США Дональда Трампа с супругой Меланией на телевидении. Зрители утверждают, что в кадре присутствовал двойник первой леди с накладным носом.