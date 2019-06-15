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ООН соберется на заседание в связи с 75-летней годовщиной создания

15 июня, 00:24

26 июня 2020 года будет отмечаться годовщина подписания Устава ООН

Фото: AFP

Встреча в связи с отмечаемой в 2020 году 75-й годовщиной создания ООН состоится 21 сентября 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в резолюции, принятой Генассамблеей ООН.

По итогам заседания, отмечается в резолюции, "будет принята конкретная, ориентированная в будущее и объединяющая декларация", содержание которой должно быть определено в ходе переговоров не позднее июня 2020 года.

В соответствии с резолюцией, 26 июня 2020 года будет отмечаться годовщина подписания Устава ООН и 24 октября 2020 года — День ООН.

Мероприятия по случаю 75-й годовщины ООН, отмечается в резолюции, должны проходить под девизом "Будущее, к которому мы стремимся, ООН, которая нам необходима: утверждая коллективное стремление к многостороннему миру".

Напомним, что Совбез ООН проведет консультации из-за инцидента в Оманском заливе

Напомним, что ранее на вину Ирана за атаку на танкеры указывал глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.

Кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:


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Тег ООН, встреча, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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