ООН: Угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой

Cитуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США

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В Организации Объединенных Наций считают, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны.

По словам директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, все ядерные державы осуществляют программы модернизации ядерных вооружений.

Она подчеркнула, что ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США. По ее словам, новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной, негативно сказываются на традиционных договоренностях о контроле над вооружениями.

"Риски ядерной войны сейчас особенно высоки, а также риски применения ядерного оружия по некоторым причинам, которые я указала, сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны", — подчеркнула Рената Дван.

Смотрите также в сюжете о том, насколько велика вероятность начала ядерной войны:

Напомним, что ранее мы рассказывали о десяти смертельных рисков для человечества. Стоит также отметить, что подобный сценарий предположил суперкомпьютер, который предрек человечеству мучительную гибель.

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