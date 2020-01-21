Опасный вирус в США: власти обеспокоены, но причин для паники пока нет

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Специалисты американского правительства считают низкой вероятность распространения в Соединенных Штатах пневмонии, вызванной новым типом коронавируса2019-nCoV, несмотря на выявление первого случая такого заболевания в стране. Об этом сообщила на брифинге директор Национального центра США иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье.

"Мы в прошлом сталкивались со схожими вызовами со стороны SARS и MERS. Те вспышки заболеваний были сложными и требовали всеобъемлющих ответных мер со стороны органов здравоохранения. Опираясь на этот опыт, мы знаем, что ключевое значение имеет проявление активности и инициативы, сохранение готовности быстро действовать. Подтверждение передачи нынешнего вируса от человека человекув Азии, безусловно, повышает уровень нашей обеспокоенности. Однако мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на этом этапе остается низким", — заявила эксперт. Вверенное ей ведомство работает в структуре Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

"Мы теперь подтвердили первый случай обнаружения нового типа коронавируса в США", — сказала Мессонье. Этот случай был выявлен в штате Вашингтон. Заболевание диагностировано у мужчины в возрасте 30 с небольшим лет, 15 января прилетевшего из Китая. Специалист подчеркнула, что сейчас угрозы для жизни пациента нет. "Этот джентльмен в настоящее время весьма здоров. Он получает поддерживающую терапию, за его состоянием наблюдают", — отметила Мессонье.

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По ее словам, американские медики анализируют сейчас этот вирус в лабораториях Центров по контролю и профилактике заболеваний. "Однако в предстоящие недели мы поделимся результатами этих исследований с партнерами внутри страны и за рубежом", — обещала эксперт.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина не готова к приходу нового вируса из Китая.

Всемирная организация здравоохранения очень встревожена. На данный момент есть информация о 291 заболевшем, причем из них только 139 человек заболело лишь за последние выходные. Но британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших, и на самом деле их может быть около 1700.

Видео: Reuters

Проблема усугубляется тем, что именно сейчас сотни миллионов людей едут в Китай из других стран Азии, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, который в этому году отмечается 25 января. Именно поэтому вирус может очень быстро распространиться по всему восточно-азиатскому региону, предупреждают медики.

Все, что нужно знать о новом опасном вирусе и о том, каковы симптомы заболевания, читайте в нашем материале: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

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