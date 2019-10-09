Опозорил мундир: американского полицейского отстранили от работы за съемку с обнаженными девушками

За съемку с обнаженными девушками могут лишить работы американского полицейского. Офицер Уильям Бикер из Майами в своей рабочей униформе сыграл роль строгого копа, который якобы арестовал и сопровождает моделей Плейбоя в участок. По сюжету видео коп отпускает красавиц в исподнем, когда они признают, что вели себя плохо. Несмотря на то, что пикантное видео просмотрели более полутора миллиона человек, руководство полицейского ролика не оценило. Офицера отстранили от работы на время расследования и теперь выясняют, устраивал ли Бикер свои ролевые игры в рабочее время.

В Украине тоже время от времени случаются скандалы с участием полицейских. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернополе патрульный взял больничный, а сам поехал в Польшу на заработки. Теперь в полиции выясняют, кто выписал липовую справку. Более того – подозревают патрульного в сговоре с руководством.

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А еще чуть раньше один коп выложил в сеть видео, где он пьет алкоголь за рулем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям. Вскоре стало известно, что мужчина за рулем – сотрудник Приморского райотдела Одессы.

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