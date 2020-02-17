Оппонент-гей был бы выгоден Трампу на выборах – политолог

Один из тех, кто был бы выгоден Дональду Трампу как оппонент на предстоящих президентских выборах, является
Пит Буттиджич– открытый гей, один из кандидатов от Демократической партии.
Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий.
"Пит Буттиджич, который является геем, и который женат со своим мужем, видимо, не будет восприниматься частью центристского электората, и поэтому для Трампа, я думаю, он мог бы быть выгодным", – сказал старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий.
Адриан Каратницкий считает, что самыми опасными для Дональда Трампа могут быть кандидаты-центристы.
"Трамп боится центристского кандидата, и не боится левого кандидата. Трампу наиболее выгодными были бы противники, которые имеют полусоциалистические мировоззрения", – сказал Адриан Каратницкий.
Ранее "Сегодня" сообщали о начавшихся в США праймериз. Прежде чем выдвинуть своего кандидата на пост президента, ключевые политические партии проводят внутрипартийные выборы.
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