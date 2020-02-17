Оппонент-гей был бы выгоден Трампу на выборах – политолог

Кто кандидат на выборах в президенты США от демократов

Один из тех, кто был бы выгоден Дональду Трампу как оппонент на предстоящих президентских выборах, является

Пит Буттиджич– открытый гей, один из кандидатов от Демократической партии.

Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий.

"Пит Буттиджич, который является геем, и который женат со своим мужем, видимо, не будет восприниматься частью центристского электората, и поэтому для Трампа, я думаю, он мог бы быть выгодным", – сказал старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий. В тренде "Донбасс порожняк не гонит": переводчики назвали самые сложные фразы Путина

Адриан Каратницкий считает, что самыми опасными для Дональда Трампа могут быть кандидаты-центристы.

"Трамп боится центристского кандидата, и не боится левого кандидата. Трампу наиболее выгодными были бы противники, которые имеют полусоциалистические мировоззрения", – сказал Адриан Каратницкий.

Ранее "Сегодня" сообщали о начавшихся в США праймериз. Прежде чем выдвинуть своего кандидата на пост президента, ключевые политические партии проводят внутрипартийные выборы.

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