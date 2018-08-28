Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать импичмент Трампа
Разговоры об импичменте президента США активизировались после показаний бывшего адвоката американского лидера Майкла Коэна
Чуть менее половины жителей США выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Axios и Survey Monkey, опубликованные в газете The Hill.
Идею импичмента поддерживают 44% респондентов, отмечается в сообщении. Среди сторонников Демократической партии за начало процедуры отстранения президента США выступают 79% опрошенных, среди республиканцев – лишь 9%. В то же время, 49% респондентов, не относящихся ни к одной из партий, также поддерживают идею импичмента.
Опрос был проведен после того, как бывший помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, укрывательстве налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.
Данные опроса свидетельствуют, что 64% опрошенных уверены, что Трампу было известно о данных нарушениях Коэна и он может быть к ним причастен.
Сам Трамп отрицает обвинения и ранее заявлял, что в случае его импичмента США ждет мощнейший экономический кризис. При этом американский лидер заявил, что не понимает, как можно объявить импичмент "человеку, который прекрасно справляется со своей работой".
Опрос проводился в интернете среди 4362 совершеннолетних американцев в период с 22 по 24 августа. Погрешность данных составляет около 3%.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Коэн втайне записал разговор с Трампом, в котором обсуждался вопрос выплаты бывшей модели Playboy, которая заявила о романе с будущим американским президентом, сообщает The New York Times со ссылкой на юристов и информированные источники.
По словам собеседников издания, запись была сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.