Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать импичмент Трампа

Чуть менее половины жителей США выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса Axios и Survey Monkey, опубликованные в газете The Hill.

Идею импичмента поддерживают 44% респондентов, отмечается в сообщении. Среди сторонников Демократической партии за начало процедуры отстранения президента США выступают 79% опрошенных, среди республиканцев – лишь 9%. В то же время, 49% респондентов, не относящихся ни к одной из партий, также поддерживают идею импичмента.

Опрос был проведен после того, как бывший помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, укрывательстве налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.

Данные опроса свидетельствуют, что 64% опрошенных уверены, что Трампу было известно о данных нарушениях Коэна и он может быть к ним причастен.

Сам Трамп отрицает обвинения и ранее заявлял, что в случае его импичмента США ждет мощнейший экономический кризис. При этом американский лидер заявил, что не понимает, как можно объявить импичмент "человеку, который прекрасно справляется со своей работой".

Опрос проводился в интернете среди 4362 совершеннолетних американцев в период с 22 по 24 августа. Погрешность данных составляет около 3%.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Коэн втайне записал разговор с Трампом, в котором обсуждался вопрос выплаты бывшей модели Playboy, которая заявила о романе с будущим американским президентом, сообщает The New York Times со ссылкой на юристов и информированные источники.

По словам собеседников издания, запись была сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.