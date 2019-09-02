Опубликовано впечатляющее видео урагана "Дориан" на Багамах

В понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США

Фото CNN

Ураган "Дориан" уже обрушился на острова Абако и Большой Багама, где жители заявили, что их дома были подтоплены, а крыши снесены, передает CNN.

Один из жителей Марш-Харбора, города островах Абако, обнародовал видео, где видно, что дорогу полностью затопило, а с деревьев сорвало листья.

В заявлении волонтерской организации Fire & Rescue заявили, что ураган "Дориан" нанес "катастрофический ущерб" нескольким островам на Багамах.

Урагану "Дориан" присвоили высшую – пятую категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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