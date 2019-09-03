Опубликованы впечатляющие снимки вихрей урагана "Дориан" из космоса

Максимальная скорость ветра - 220 километров в час, с резкими порывами

/ Фото: AFP

Спутники американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NОАА) и астронавт Кристина Кох сняли ураган "Дориан" из космоса. Изображения опубликовали в Twitter.

"NОАА продолжает отслеживать ураган "Дориан", медленно приближающийся к США, как день сменяет ночь", – говорится в сообщении NОАА в Twitter.

Последняя категория урагана – 4. Максимальная скорость ветра – 220 километров в час, с резкими порывами. Несмотря на прогноз, что ветер будет постепенно ослабляться, "Дориан", как ожидается, останется довольно сильным ураганом в течение нескольких дней.

Астронавтка Кристина Кох, которая сейчас находится на МКС, также опубликовала собственные снимки урагана в своем аккаунте в Twitter. Она написала, что надеется, что все будут в безопасности.

Также фотографии "Дориана" опубликовал астронавт Ник Хейг.

"Вы можете почувствовать силу шторма, когда смотрите внутрь его глаза сверху. Будьте в безопасности все!" – написал астронавт на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Кроме того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало видео с борта самолета погодной разведки, которая находится внутри глаза урагана "Дориан".

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