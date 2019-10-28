Опубликуй декларации или заткнись: Байден дал "совет" Трампу

Экс-вице-президент США в грубой форме ответил на требования начать расследования против него и его сына

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Призывая начать антикоррупционное расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, американский президент Дональд Трамп сам не до конца честен, поскольку он скрывает свои налоговые декларации.

Об этом Байден заявил в интервью для телеканала CBS, призвав Трампа опубликовать свои налоговые документы.

"Давай посмотрим, насколько ты честен, дружище. Я опубликовал свои за 21 год. Поэтому покажи нам свои налоговые декларации ... что ты скрываешь? Ты хочешь бороться с коррупцией? Начни с себя. Покажи свои налоговые декларации или заткинись", – сказал экс-вице-президент.

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Кроме того, Байден раскритиковал назначения детей Трампа советниками президента США, а его зятя Джареда Кушнера – главным медиатором по примирению израильтян и палестинцев.

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"Если меня изберут президентом, мои дети не будут занимать посты в Белом доме. Моих детей не будет на заседаниях правительства … Это просто неуместно", – добавил Джо Байден.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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