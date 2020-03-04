Ошеломительный триумф Байдена: как прошел "супервторник" в США

После значительного отставания от своих соперников на праймериз Демократической партиибывший вице-президент США Джо Байден все же сумел наверстать и вырваться вперед.
Об этом стало известно после так называемого "супервторника", когда своих кандидатов на праймериз и кокусах выбирают сразу 14 штатов и территорий США.
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Вслед за победой в Южной Каролине Байден заручился поддержкой сразу в 9 штатах: Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте, Массачусетсе и Техасе.
В Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии лидером оказался лидировавший до этого сенатор Берни Сандерс, а бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг выиграл кокусы в Американском Самоа.
Стоит отметить, что ранее экс-мэр из Индианы Пит Буттиджич, сенатор Эми Клобушар и бывший конгрессмен Бето О'Рурк покинули президентскую гонку и единогласно призвали голосовать за 77-летнего Байдена.
Праймериз демократов будут длиться до начала июня, а единым кандидатом на президентских выборах выдвинут того, кто на национальном съезде партии 13-16 июля в совокупности наберет не менее 1991 голосов делегатов от всех штатов США.
Стоит отметить, что Байден вернул себе статус главного фаворита на выборах президента США-2020 от Демократической партии, которого он едва не лишился после того, как его однопартийцы в Конгрессе безуспешно пытались объявить 45-му президенту Дональду Трампу импичмент.
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