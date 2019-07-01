Особняк Жаклин Кеннеди продают за колоссальную сумму

Наследники бывшей Первой Леди США хотят за виллу 65 миллионов долларов

В Америке вслед за знаменитым ранчо покойного "поп-короля" Майкла Джексона Neverland также выставили на продажу роскошный особняк Жаклин Кеннеди в городе Аквинна, штат Массачусетс.

Площадь расположенной на берегу Атлантического океана виллы "Красные Ворота" (Red Gates Farm) составляет почти 2 тысячи квадратных метров.

Бывшая первая леди приобрела поместье 40 лет назад. На тот момент особняк обошелся ей в миллион долларов. Сейчас за него особняк просят уже 65 миллионов!

Продает имение дочь Жаклин – Кэролайн, по словам которой, на вилле жили три поколения Кеннеди.

Сейчас внуки Жаклин уже взрослые и каждому из них пора идти своим путем, поэтому особняк решили продать.

Напомним, ранее в этом году в нью-йоркском районе Куинс снова выставили на продажу жилье президента США Дональда Трампа. Дом, который в 40-х годах прошлого века построил отец действующего главы Белого дома Фред Трамп, его нынешние владельцы оценили в 2,9 млн долларов.

Также в прошлом году мы писали, что 26-летняя американская певица Селена Гомес продала свой особняк, который она выставила на продажу еще два года назад. Дом "ушел с молотка" за 2,7 миллиона.

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