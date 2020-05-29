Остались без защиты: Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

По мнению президента, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется»

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.

"Я подписал исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так. Исполнительный указ призван установить новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение", – считает Трамп.

По мнению президента, социальные сети до подобного указа "могли делать все, что захочется". Глава Белого дома поручил Федеральной комиссии по торговле контролировать соблюдение сайтами запрета участвовать в каких-либо "вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле действиях".

Реклама В тренде Посла России вызвали на ковер в Германии: россиянам грозят новые санкции

Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

Напомним, что Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети, но будет исходить из действий юристов.

"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", — сказал президент. "Посмотрим, что произойдет", — резюмировал он.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама