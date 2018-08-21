Освобождение Сенцова: Чалый рассказал, что готовит Сенат США

По мнению посла, позиция США в освобождении режиссера должна быть решающей

Группа сенаторов США готовит обращение к Государственному департаменту США и американскому президенту Дональду Трампу относительно ситуации вокруг украинского политзаключенного в России Олега Сенцова. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Буквально сейчас готовится обращение большой группы сенаторов к Государственному департаменту, к президенту Трампу для того, чтобы не просто усилить давление, но и поставить очень четкую и жесткую позицию, потому что 100-й день голодовки Олега, и все понимают, что это критический момент", – сказал В.Чалый на брифинге во вторник в Киеве.

"Думаю, что позиция США должна быть решающей. И США имеют влияние, помогают Украине", - добавил посол.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании президента России Владимира Путина, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

В вою очередь на днях в США сделали заявление по освобождению Сенцова. Американцы поддержали призыв Организации Объединенных Наций к властям России о немедленном освобождении незаконно осужденного политзаключенного.

Кроме того, 19 августа в Москве и Питере прошли пикеты с требованием освободить узников Кремля. Активисты вышли с украинскими и крымскотатарскими флагами и плакатами.