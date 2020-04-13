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От коронавируса умер близкий друг Трампа и спонсор Республиканской партии – СМИ

13 апреля, 11:14

Денис Беспалов

С 2016-го по 2019 год Стэнли Чера пожертвовал более 400 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа

В Соединенных Штатах, где число зараженных коронавирусом перевалило за полмиллиона, от COVID-19 умер, близкий друг президента США Дональда Трампа известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера. Ему было более 70 лет. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", – говорится в сообщении.

По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Стэнли Чера пожертвовал более 400 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.

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Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Чера также представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента "своим дорогим другом".

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Трамп пригласил Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире".

"Это отличный парень, он был со мной с самого начала", - сказал Трамп о Чере.

Стэнли Чера и Дональд Трамп

Согласно последним данным, в США коронавирус диагностирован у более 550 тысяч человек, умерли свыше 22 тысяч человек.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о последствиях резкого ослабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп

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