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Отмена запуска Crew Dragon: в NASA уверяют, что безопасность экипажа – превыше всего

28 мая, 00:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Теперь планируется осуществить запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал к МКС 30 мая

Запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции должен быть максимально безопасным для экипажа корабля. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн в сервисе микроблогов Twitter.

"Сегодня запуска не будет. Приоритетом для нас является безопасность членов экипажа — Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена", — написал он в социальной сети. Брайденстайн подтвердил информацию о том, что теперь планируется осуществить запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида – Ред) к МКС 30 мая в 22:22 по Киеву.

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Напомним, что ранее ожидалось, что старт космического корабля Crew Dragon компании SpaceX состоится в среду, 27 мая. Но он был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

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Решение об отмене старта было принято, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система спасения космонавтов. Перед тем как начать откачку топлива из первой ступени, необходимо отключить вручную систему спасения, отмечала компания. Только после этого астронавты смогут покинуть корабль.

Напомним, что 57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

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NASA космос отмена полет SpaceX Crew Dragon

Источник: ТАСС

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