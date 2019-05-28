Отношения США и России будет определять украинский вопрос – Волкер
Соединенные Штаты будут и впредь поставлять вооружения Украине
Украина остается приоритетом в отношениях США с Россией. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
По его словам, эта тема обсуждалась на встрече госсекретаря Майкла Помпео с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Госсекретарь затронул этот вопрос с министром иностранных дел Лавровым, он не ставил его на встрече с президентом Путиным", - сказал американский дипломат.
Курт Волкер также заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь поставлять вооружения Украине и будут консультироваться с Киевом относительно того, какие именно средства необходимы.
"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших поставках оружия.
"Соединенные Штаты готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами в мире, поддерживая их оправданные потребности в обеспечении обороны", – подчеркнул Волкер.
"Как и со многими другими странами, мы будет консультироваться с Украиной по поводу того, каковы их легитимные потребности, мы посмотрим, какие средства мы можем предоставить, мы также открыты к продажам вооружений, то есть покупке Украиной военного оборудования у Соединенных Штатов", – добавил спецпредставитель США.
"Это нормальное взаимодействие со страной, развивающей свои собственные оборонные возможности", - убежден он.
На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.
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