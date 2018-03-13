Отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля: Трамп сделал важное заявление

Сегодня, 16:01

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что за инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем стоит Россия.

"Мне кажется, что это была Россия", – сказал Трамп в Белом доме во вторник.

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о поддержке западными странами позиции Лондона по "делу Скрипаля".

"Мы разговариваем с нашими друзьями и партнерами, объясняя, что то, что мы видим, с высокой степенью вероятности похоже на действия российского государства. И меня очень ободрила сильная поддержка, которую мы получаем", – заявил Джонсон.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена – это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".
Россия, Великобритания, США, отравление, Трамп, Скрипаль
Источник:

Интерфакс-Украина

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