Отравление Скрипалей: у Трампа пытаются найти компромисс с РФ

Сегодня, 01:25

Встреча Помпео и Лаврова может пройти в Вашингтоне или в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН в конце сентября

фото AFP
фото AFP

Госсекретарь США Майк Помпео по указанию президента Дональда Трампа попытается достичь компромисса с РФ по ряду вопросов до введения нового пакета санкций за отравление экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Washington Post.

По данным источников, Помпео во время телефонного разговора с Лавровым 10 августа предложил российскому коллеге провести встречу, подчеркнув, что инициатива исходит от президента Соединенных Штатов.

Лавров согласился при условии обсуждения вопроса контроля вооружений и учета российских бизнес-интересов. Руководители дипведомств  договорились обсудить дату переговоров после встречи советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона и его российского коллеги Николая Патрушева, которая состоялась на прошлой неделе.

Встреча Помпео и Лаврова может пройти в Вашингтоне или в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН в конце сентября.

Как пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа пытается начать конструктивный диалог с Москвой и разорвать цикл санкций. Однако, перспектива заключения компромисса остается невысокой, поскольку маневр администрации на российском направлении ограничен Конгрессом США и его последовательной политикой относительно РФ.

В то же время, в Госдепе на запрос издания заявили, что во время разговора Помпео и Лаврова тема санкций за отравление Скрипалей не поднималась. 

Как известно, с 27 августа в силу вступил новый пакет санкций США против России. Ограничения введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Санкции должны были ввести 22 августа, но решение отложили до 27 августа.

Этот пакет санкций предусматривает, что американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи.

Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.

Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года. Предполагается, что он будет "очень жестким". Как объяснили юристы Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

Кроме того, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. 

Москва грозится дать "адекватный ответ" на новые санкции.

Как заявлял  заместитель американского министра финансов Сигал Манделкер, после введения санкций против России, Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.
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