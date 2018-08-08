Отравление Скрипаля: Госдеп ввел новые санкции против России

Сегодня, 22:44

Новые санкции США против РФ из-за "дела Скрипалей" вступят в силу 22 августа

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Власти США вводят новые санкции против России из-за "дела Скрипалей". Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в среду.

"После использования "Новичка" для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", – говорится в заявлении.

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Отмечается, что санкции вступят в силу 22 августа.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.
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Источник:

ТАСС

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