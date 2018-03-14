Отравление Скрипаля: в США предложили признать Россию спонсором терроризма

Сегодня, 11:24

Американский политик призывает поставить Россию в один ряд с КНДР, Суданом и Ираном

Сенатор Роберт Менендес. Фото: AFP
Сенатор Роберт Менендес. Фото: AFP

В Сенате США предлагают признать Россию страной-спонсором терроризма и усилить против нее санкции за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американцы уверены, что именно Москва причастна к этому. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес, передает Washington Еxaminer.

Он напомнил, что ранее администрация Трампа назначила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления брата ким Чен Ына в Малайзии. И теперь, по его словам, такая же участь должна постигнуть Россию.

"Администрации следует также рассмотреть вопрос о том, должно ли это обозначение применяться к России. Еще раз призываю администрацию Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает нести американцам и нашим друзьям по всему миру. Соединенные Штаты и другие союзники Соединенного Королевства должны быть готовы поддержать ее (Британию) после этой наглой атаки (отравления Скрипаля)", – заявил Мендес.

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Сенатор напомнил, что в списке США стран-спонсоров терроризма сейчас находится Иран, Сирия, Судан и Северная Корея. Американский политик считает, что это ставит Россию под угрозу новых санкций и дипломатического возмездия.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

Также сообщалось, что сегодня истекает срок ультиматума Британии к России. В связи с этим премьер-министр Британии сегодня намерена выступить в парламенте и озвучить ответные меры против Москвы.
Россия, США, британия, санкции, Скрипаль

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