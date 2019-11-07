Отвечает за Украину: автор жалобы на Трампа продолжает работать в американской разведке

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Осведомитель, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера, продолжает работать в разведсообществе и специализируется на теме Украины. Об этом сообщила газета Washington Examiner со ссылкой на бывших чиновников Белого дома.

По данным издания, информатор продолжает взаимодействовать с сотрудником Совета национальной безопасности Белого дома Александером Виндманом, также отвечающим за вопросы, связанные с Украиной.

Ранее Виндман выступал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента. Как отмечает издание, тогда он заявлял законодателям, что ему неизвестно, кто именно является осведомителем. Однако один из источников издания полагает, что они "знают друг друга". С точки зрения газеты, автор жалобы на Трампа "оказывает аналитическую поддержку СНБ в вопросах России и Украины".

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Другой бывший сотрудник Белого дома предположил, что Виндман и осведомитель могли впервые встретиться в Украине. По его словам, еще при администрации бывшего президента США Барка Обамы Виндман был направлен в посольство в Киеве, а осведомитель "часто бывал" в Украине. "Кроме того, осведомитель все еще работал над украинскими вопросами после ухода из СНБ. Итак, я предполагаю, что он много общался с Виндманом, так как у них было одно портфолио", — сказал он.

Ранее на портале RCP появилась информация, что инициатором разбирательства, поводом для которого стало содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, является, по всей видимости, 33-летний аналитик ЦРУ Эрик Чарамелла. Отмечалось, что Чарамелла — зарегистрированный демократ, кадровый сотрудник ЦРУ, специалист по России и Украине.

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До этого Washington Examiner также сообщала, что осведомитель ранее работал аналитиком в ЦРУ, при Обаме был направлен в СНБ и занимался Украиной, работая с бывшим президентом США Джозефом Байденом, который сейчас участвует в президентской кампании.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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